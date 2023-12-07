В Новосибирске после обнаружения СВУ в военкомате возбудили дело о теракте

Найденный предмет передали на экспертизу

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о теракте возбудили после обнаружения самодельного взрывного устройства в военкомате в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Как сообщали ранее в Росгвардии, предмет, схожий с самодельным взрывным устройством, обнаружили в военкомате Новосибирской области 5 декабря. Его передали на экспертизу.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказал собеседник агентства.

Дело возбудили следователи полиции. Как сообщил Telegram-канал Shot, фрагменты взрывоопасного предмета, который уничтожили саперы при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте, отправили на экспертизу. Она установила, что на внутренней поверхности корпуса были следы смеси нитратных и нитритных взрывчатых веществ, а также несколько других веществ. ТАСС обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по региону.