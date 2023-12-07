Жителя Тюменской области задержали по делу о госизмене в пользу Украины

Возбудили уголовное дело

ТЮМЕНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Жителя Тюменской области задержали по делу о государственной измене, он оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ России по региону.

"РУФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело за государственную измену. В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области", - сообщил собеседник агентства.

Как отметили в управлении, по версии следствия, фигурант целенаправленно осуществил перевод денег для финансирования Вооруженных сил Украины.

Уголовная ответственность за совершение преступления предусматривает санкцию до пожизненного лишения свободы.