В Магаданской области с начала 2023 года на 6% сократилось количество пожаров

В регионе произошло 605 возгораний, при которых погибли 18 человек

ТАСС, 7 декабря. Количество пожаров в Магаданской области снизилось с начала 2023 года, однако число погибших и пострадавших в них стало больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За год произошло 605 пожаров, в них погибли 18 человек, из них 2 детей. Травмы получили 13 человек, из них также двое - дети", - сказали в ведомстве.

При этом за аналогичный период 2022 года зафиксировали 644 пожара, в них погибли 10 человек и получили травмы 10 человек. Детей среди погибших и пострадавших не было.

В ведомстве добавили, что сотрудники Государственного пожарного надзора регулярно проводят профилактические мероприятия и рейды, направленные на информирование населения о нормах пожарной безопасности. Также проводятся регулярные проверки в социальных учреждениях - сотрудники ведомства следят за соблюдением пожарных норм и действующего законодательства. Ежегодно профильные службы проводят масштабную акцию "Безопасное лето" и рассказывают о правилах пожарной безопасности.