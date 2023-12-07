В Горном районе Якутии в ДТП пострадали семь человек

Среди них оказались трое детей

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. ДТП произошло в Горном районе Якутии на автодороге "Вилюй", пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Прокуратура Горного района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 7 декабря на 204-м км ФАД "Вилюй", в результате которого в учреждение здравоохранения доставлены семь человек, в том числе трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о дорожном движении в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок, а также по содержанию автомобильной дороги.