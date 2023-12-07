Следователи установят причины возгорания двигателя грузового самолета в Бурятии

По предварительным данным, произошел помпаж двигателя

ТАСС, 7 декабря. Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали доследственную проверку из-за возгорания двигателя грузового самолета, следовавшего из Улан-Удэ в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, произошел помпаж двигателя самолета. Это поломка, при которой воздух в компрессоре вместо движения вперед по прямой начинает двигаться по окружности между лопастями. Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Авиаинцидент произошел утром 7 декабря. Самолет сбросил топливо и совершил посадку. На борту было пять членов экипажа, никто не пострадал. Аэропорт Байкал работает в штатном режиме.