В Подмосковье задержали женщину, совершившую несколько краж продуктов из магазинов

В июне 2023 года злоумышленница уже была осуждена за аналогичное преступление, судом ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на тот же период

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Клину задержали ранее осужденную условно женщину, совершившую несколько краж из магазинов. Об этом ТАСС сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Клину задержали ранее неоднократно судимую за кражи 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении аналогичных преступлений", - сообщили в ведомстве.

По данным полиции Подмосковья, злоумышленница заходила в магазины и похищала продукты. "Краденое она складывала в рюкзак и выходила из торговых точек, не оплатив товар. Таким образом женщина совершила пять краж", - сообщили в ведомстве. Возбуждены уголовные дела о краже (ст. 158 УК РФ).

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Женщина в июне 2023 года уже была осуждена за аналогичное преступление, судом ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на тот же период.

Полицейские проверяют задержанную на причастность к совершению похожих преступлений на территории Московского региона. Клинским городским судом женщина арестована.