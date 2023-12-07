На Урале после коммунальных аварий возбудили уголовное дело о халатности

По данным пресс-службы прокуратуры региона, проверка выявила регулярные нарушения в организации питьевого водоснабжения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Свердловской области после коммунальных аварий, из-за которых более 9,5 тыс. человек на пять дней остались без воды в Первоуральске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Администрацией городского округа Первоуральск и гарантирующим поставщиком ППМУП "Водоканал" не обеспечено надлежащее техническое обслуживание Нижне-Сергинского водовода, что привело к двум авариям на магистрали, срок устранения которых превысил 24 часа. Так, в результате произошедшей 1 декабря аварии на водоводе до 6 декабря давление в системе водоснабжения Первоуральска не соответствовало нормативам. В 129 многоквартирных домах, в которых проживают более 9,5 тыс. человек, и 11 социально-значимых объектах водоснабжение отсутствовало. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, также были зафиксированы регулярные нарушения в организации питьевого водоснабжения, в городе не был сформирован достаточный запас сил и средств для устранения аварий и организации подвоза воды населению. На установление места и причин потребовалось пять дней.

"По поручению прокуратуры области прокуратура Первоуральска внесла представления главе городского округа и директору ППМУП "Водоканал" с требованиями о незамедлительном принятии мер к устранению нарушений, а также в суд направлено исковое заявление к муниципальному предприятию о возложении обязанности провести техническое обследование и капитальный ремонт Нижне-Сергинского водовода", - добавили в ведомстве.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, на утро 7 декабря горячее и холодное водоснабжение восстановили в полном объеме. При этом глава Первоуральска Игорь Кабец отметил, что подвоз воды продолжается, будет сделан перерасчет за водоснабжение для тех домов, где отсутствовала вода.