СК расследует факты гибели сотрудников МЧС и ранения 27 человек после обстрелов Донбасса

В Макеевке в результате обстрела ВСУ противорадиолокационной ракетой ранения получили четыре человека, в том числе двухлетний мальчик

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России займется расследованием новых фактов обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов вооруженными формированиями Украины территории Донецкой Народной Республики, в результате которых погибли и пострадали сотрудники МЧС РФ и мирные граждане", - сообщили в ведомстве.

Так, по данным СК, накануне в Донецке 2 сотрудника МЧС РФ погибли, еще 10 пострадали во время тушения пожара в Донецке, возникшего из-за повторного обстрела со стороны украинских войск. Кроме того, четыре человека получили ранения в результате обстрела Горловки, еще пять были ранены в результате обстрела Кировского района Донецка, в том числе в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата.

В Макеевке в результате обстрела ВСУ противорадиолокационной ракетой ранения получили четыре человека, в том числе двухлетний мальчик. Кроме того, еще четыре человека пострадали в результате сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. "Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению этих преступлений", - отметили в пресс-службе.