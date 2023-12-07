В Крыму большую часть кровель после шторма намерены отремонтировать до 12 декабря

По данным главы республики Сергея Аксенова, в регионе уже отремонтировали 801 крышу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Отремонтировать все поврежденные штормом кровли в пострадавших муниципалитетах Республики Крым планируется до 12 декабря, за исключением Джанкойского района, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Общее количество поврежденных кровель составило 1 059. На сегодняшний день 801 из них уже отремонтирована. Планируется, что все работы в пострадавших от стихии муниципалитетах будут завершены до 12 декабря. Исключением станет Джанкойский район, где больше всего поврежденных кровель. Прошу ответственных лиц не затягивать с ремонтом, нельзя допустить, чтобы люди жили в некомфортных условиях", - говорится в сообщении.

Аксенов добавил, что продолжается отвод воды из села Прибрежного Сакского района после сильного подтопления. "Из-за особенностей рельефа и перепада высот используется несколько вариантов. Была построена система каналов, вырыта траншея с выходом в море. В настоящее время вода уже начала уходить", - уточняется в публикации.