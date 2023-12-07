Материалы об аресте обвиняемых в убийствах участников банды Христева поступили в суд

Как сообщали в СК РФ, в ходе следствия получены доказательства о совершении членами преступной группы в соучастии с другими лицами в 2000-2003 годы четырех похищений граждан с последующим их убийством и двух убийств на территории Москвы и Московской области

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о заключении под стражу участников банды, действовавшей с 1998 года, в том числе в отношении начальника штаба СОБР "Рысь" Алексея Алпатова и оперуполномоченного Главного управления полицейского спецназа Сергея Волостных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волостных и Алпатова, подозреваемых по двум эпизодам ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц по предварительному сговору)", - сказала представитель суда.

Как сообщали в пресс-службе СК РФ, в ходе следствия получены доказательства о совершении членами преступной группы в соучастии с другими лицами в 2000-2003 годы четырех похищений граждан с последующим их убийством и двух убийств на территории Москвы и Московской области. За совершенные преступления задержаны четверо бывших и двое действующих сотрудников правоохранительных органов, а также два гражданских лица, одно из которых является предполагаемым заказчиком двух убийств, сопряженных с похищениями.