Суд Петербурга отправил в СИЗО полицейского по обвинению в избиении задержанного

По версии следствия, в отделении полиции Сергей Кожевников избил 56-летнего жителя, которого задержали за мелкое хулиганство в метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу полицейского, который, по данным следствия, избил в отделе задержанного за мелкое хулиганство мужчину. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Кожевникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Кожевникову стражу по 4 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

О задержании фигуранта ТАСС сообщал 6 декабря. Предварительное расследование установило, что днем 25 ноября оперативный дежурный Кожевников, находясь в 25-м отделе полиции, умышленно нанес 56-летнему местному жителю, задержанному за мелкое хулиганство в метро, не менее семи ударов кулаком и не менее четырех - ногами по голове, чем причинил потерпевшему моральный вред, физическую боль и телесные повреждения. На скорой помощи мужчину отвезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Отношение к вине полицейский выразить отказался, но фактических обстоятельств произошедшего отрицать не стал.