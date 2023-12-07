СК опубликовал видео с места стрельбы в брянской гимназии

Следователи "осматривают практически каждый метр кабинета, а также опрашивают сотрудников гимназии", сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи начали осмотр класса в Брянской гимназии, где утром ученица открыла стрельбу. Соответствующее видео распространил Следственный комитет России.

"Начался осмотр класса, где сегодня утром произошла стрельба. Следователи тщательно осматривают практически каждый метр кабинета, а также опрашивают сотрудников гимназии", - сказали ТАСС в правоохранительных органах.

Утром в четверг восьмиклассница пронесла оружие в гимназию №5 в Брянске и открыла стрельбу. В результате пострадали пять человек, двое погибли, в том числе и сама стрелявшая, которая покончила с собой. СК РФ возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В качестве приоритетной версии рассматривается конфликт с одноклассниками, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Охотничье оружие, из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца девочки. Будет назначена и проверка работы ЧОП, который охраняет гимназию.