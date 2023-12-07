Золотов направил в Брянск сотрудников Росгвардии для проверки всех обстоятельств ЧП

Стрельба в гимназии в Брянске

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что, в частности, предстоит выяснить законность действий частных охранников

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов после стрельбы в гимназии направил в Брянск сотрудников лицензионно-разрешительной работы для проверки всех обстоятельств. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова, в Брянск уже направлена группа сотрудников Главного управления лицензионно-разрешительной работы для проведения проверки всех обстоятельств сегодняшней трагедии", - сказал он в Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что, в частности, предстоит выяснить законность действий частных охранников. "Школа находится под физической охраной ЧОО "Экскалибур" и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии. Она сработала в 09:15. На входе находилась женщина - частный охранник", - указал Хинштейн.