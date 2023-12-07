В Архангельской области более 10 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии

В устранении последствий задействовали 12 человек и 4 единицы техники

ТАСС, 7 декабря. Прорыв на магистральном трубопроводе оставил без теплоснабжения жителей 11 многоквартирных домов и два социально значимых объекта в районе улицы Уборевича в Новодвинске Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Поступила информация о том, что в Новодвинске в результате прорыва на магистральном трубопроводе произошло аварийное отключение горячего водоснабжения и теплоснабжения. В результате аварии без ГВС и теплоснабжения находятся 11 многоквартирных жилых домов и два социально значимых объекта", - отмечается в сообщении.

На месте работают бригады компании "Сети": 12 человек и 4 единицы техники, спланировано проведение земляных работ и откачки воды для определения места прорыва трубы.

В Новодвинске температура воздуха составляет -26 градусов, в течение дня ожидается от -27 до -28, без осадков, легкий ветер.