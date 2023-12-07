Более 30 тыс. жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Прокуратура организовала проверку

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Аварийное отключение электричества в пригороде Владивостока привело к прекращению энергоснабжения почти 200 домов, в которых проживают более 30 тыс. жителей, сообщает прокуратура Приморья.

"В 19:10 (12:10 мск) 7 декабря 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение подачи электроэнергии в пригороде Владивостока (районы Садгород, Весенняя, Спутник, Трудовое). Коммунальная услуга не предоставляется более 30 тыс. жителей 199 многоквартирных домов и частного сектора", - говорится в сообщении.

Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по факту аварийного отключения. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему установлению ее причин и условий.