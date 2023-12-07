В Подмосковье суд приговорил к 10 годам мужчину, сбившего насмерть ребенка и пенсионерку

Осужденный Евгений Аносов вел машину в состоянии наркотического опьянения

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, который в ноябре прошлого года насмерть сбил 6-летнюю девочку и ее бабушку в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Собранные следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему мужчине. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 6-летней девочки и ее 73-летней бабушки (ч. 6 ст. 264 УК РФ). <…> Приговором городского суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры добавили ТАСС, что осужденный Евгений Аносов также лишен права управлять автомобилем на 3 года.

По данным следствия, вечером 2 ноября прошлого года мужчина в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил бабушку и внучку на дороге Панино - Малино около деревни Никулино.