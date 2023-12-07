В Красноярске возбудили уголовное дело из-за мошенничества с протезами для инвалидов

Ущерб государству составил более 4,7 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярске по поручению замгенпрокурора Дмитрия Демешина в отношении предпринимательницы, организовавшей мошенническую схему хищения бюджетных средств при обеспечении инвалидов протезами. Ущерб государству оценивается в более 4,7 млн рублей, сообщила прокуратура Красноярского края.

"К заместителю генерального прокурора России Дмитрию Демешину на приеме граждан в филиале регионального фонда "Защитники Отечества" обратился местный житель по вопросу несвоевременного предоставления технических средств реабилитации. Установлено, что в 2021 году местный предприниматель совместно с неустановленными лицами организовала мошенническую схему хищения бюджетных средств регионального отделения Фонда социального страхования России, предназначенных для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. <…> В результате мошенничества региональному отделению фонда причинен ущерб в размере не менее 4,7 млн рублей. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, предпринимательница в ноябре 2021 года и июле 2022-го участвовала в торгах на заключение двух государственных контрактов с начальной стоимостью от 1,9 до 3,5 млн рублей на поставку высокотехнологических протезов. "В конкурсной заявке предприниматель предложила цену контрактов ниже себестоимости продукции - от 500 до 800 тыс. рублей, что исключило возможность исполнения ею договорных обязательств, но обеспечило признание ее победителем в конкурсах и заключение с ней контактов. Получив доступ к персональным данным инвалидов, предприниматель вводила их в заблуждение относительно качества поставляемых по госконтрактам протезов, склоняла отказаться от них и приобрести дорогостоящие изделия по цене свыше 4,5 млн рублей в аффилированной фирме с последующим получением компенсационных выплат", - пояснили в прокуратуре.

Предпринимательница задержана, устанавливается причастность к преступлению работников Фонда социального страхования России.

По словам Демешина, перед прокурорами поставлена задача принять меры по устранению системных нарушений закона, которые помогут своевременно предоставлять населению средства технической реабилитации и эффективно работать фонду "Защитников Отечества". "Более того, посмотреть вопросы ценообразования, что мешает по адекватной цене приобретать технические средства реабилитации, почему цена завышается и как следствие у фонда истекают деньги, люди не могут получить эти средства", - отметил Демешин.