На Ставрополье арестовали организатора хищения 3,8 млрд рублей

Его взяли под стражу до 5 февраля 2024 года

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Промышленный районный суд города Ставрополя арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в хищении 3,8 млрд рублей у финансово-кредитного учреждения. Для этого он создал организованную группу, сообщает пресс-служба суда.

"Исследовав представленные следователем материалы, выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

По данным суда, об аресте ходатайствовал следователь по особо важным делам следственного департамента МВД России. Согласно ходатайству, организованная преступная группа была создана в январе 2017 года. Обвиняемый совместно с пособниками организовал заключение кредитных договоров с несколькими юридическими лицами. Общая сумма составила 3,8 млрд рублей. Организатор преступления похитил полученные деньги, не исполнив обязательства перед финансово-кредитным учреждением по заключенным кредитным договорам.