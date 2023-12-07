В Архангельске арестовали обвиняемого во взятке чиновника горадминистрации

Алексея Калашникова заключили под стражу до 4 февраля 2024 года

АРХАНГЕЛЬСК, 7 декабря. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал на два месяца директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры городской администрации Алексея Калашникова, сообщили ТАСС в суде. Калашников обвиняется в получении взяток.

"7 декабря 2023 года Ломоносовский районный суд Архангельска удовлетворил ходатайство заместителя руководителя следственного отдела по Ломоносовскому округу Архангельска СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации ГО "Город Архангельск" Калашникова А. В., обвиняемого в получении трех взяток в крупном размере, то есть в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. В отношении Калашникова А. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 4 февраля 2024 года включительно", - сказали в суде.

По версии следствия, Калашников получил от индивидуальных предпринимателей взятки за беспрепятственное заключение контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию нескольких ледовых переправ. Общая сумма превысила 1 млн рублей.

Предприниматели находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По местам проживания и работы фигурантов проведены обыски, изъяты документы.