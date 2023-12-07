В Петербурге задержали двух полицейских за содействие группе вымогателей

Всего подозреваемыми по делу о вымогательстве и разбое проходят пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала пятерых участников преступной группы, подозреваемых в вымогательстве и разбое. В числе фигурантов уголовного дела двое сотрудников полиции, которые оказали содействие злоумышленникам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оперативники установили, что 21 ноября участники группы избили и ограбили 37-летнего жителя города. К злоумышленникам обратилась бывшая сожительница потерпевшего, 26-летняя жительница Выборгского района Петербурга. Из-за размолвки она потребовала с него финансовую компенсацию, которую и взялись "обеспечить" соучастники.

"Потерпевший, приехав поздно вечером на назначенную встречу в кафе на Придорожной аллее, был избит пятью мужчинами в возрасте от 21 года до 30 лет, после чего у него похитили денежные средства в сумме 160 тыс. рублей. В ходе расследования сотрудники управления собственной безопасности также установили, что содействие злоумышленникам оказывали двое сотрудников 59-го отдела полиции Выборгского района Петербурга, которые доставили потерпевшего после избиения в отдел и составили на него протокол о мелком хулиганстве, чтобы предупредить возможные заявления и жалобы в полицию", - рассказали в ГУ МВД.

По результатам работы полицейских следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 162 (разбой) и 163 УК РФ (вымогательство). 7 декабря полиция задержала всех участников преступной группы, а также содействовавших им сотрудников.

В отношении последних руководство главка МВД назначило служебную проверку. "При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - сообщили в полиции.