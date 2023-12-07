Суд на полгода продлил арест Стрелкова, обвиняемого в призывах к экстремизму

Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил на шесть месяцев арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня в Московском городском суде состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Игоря Всеволодовича Гиркина (Игорь Иванович Стрелков). Суд продлил ему меру пресечения на шесть месяцев", - сказали в пресс-службе.

Дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля, а через три дня его задержали в Москве. Экс-главе Минобороны ДНР предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Причиной стали его посты в Telegram-канале. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.