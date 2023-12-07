В Архангельске осудили сотрудников поликлиники за хищение

Ущерб от их действий составил 33 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель главного врача и три сотрудника Архангельской городской детской клинической поликлиники осуждены за хищение 33 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

"Приговором суда с учетом позиции участвующего в деле прокурора, бывшему заместителю главного врача назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Остальным участникам преступления назначены наказания в виде 1 года и 8 месяцев, 1 года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также 1,5 года лишения свободы условно", - указано в сообщении.

Замглавврача и работники бухгалтерии, используя служебное положение, в период с января 2012 по октябрь 2017 года совершили хищение денег, выделенных из облбюджета территориальному Фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС) для выплаты зарплаты и отпускных работникам медицинского учреждения.

Хищение было совершено путем создания фиктивных платежных ведомостей на выплату зарплаты, отпускных и внесения в них заведомо ложных сведений. В результате фонду причинен ущерб в размере свыше 33 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в Октябрьском суде, бывшая замглавврача по экономическим вопросам поликлиники также признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере, чем причинила ущерб ТФОМС области на общую сумму более 570 тыс. рублей путем фиктивного трудоустройства работника учреждения.

Приговором суда гражданский иск областного ТФОМС на общую сумму более 33 млн рублей удовлетворен в полном объеме.