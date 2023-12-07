Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время учебного полета

Экипаж самолета погиб

ДУБАЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Истребитель F-15 SA разбился во время тренировочного полета на востоке королевства, экипаж самолета погиб. Об этом сообщило Министерство обороны Саудовской Аравии.

"Министерство обороны объявило о крушении одного из истребителей F-15 SA ВВС королевства и смерти его экипажа", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Официальный представитель министерства бригадный генерал Турки аль-Малики сообщил, что следственная комиссия уже приступила к выяснению обстоятельств происшествия.