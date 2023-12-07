Вертолет МЧС прибыл в Брянск для эвакуации в Москву пострадавших от стрельбы в гимназии

Стрельба в гимназии в Брянске

Обстановка возле гимназии в Брянске. Оцепление вокруг школы сняли, сама школа остается оцеплена. Стихийного мемориала нет

Обстановка возле гимназии в Брянске. Оцепление вокруг школы сняли, сама школа остается оцеплена. Стихийного мемориала нет

Пострадавших во время полета будут сопровождать медики

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации на лечение в Москву пострадавших в результате стрельбы в гимназии №5. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Вертолет Ми-8 прибыл в Брянск для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе. Он оборудован медицинским модулем для перевозки пострадавших в лечебные учреждения", - сказал собеседник агентства. Пострадавших во время полета будут сопровождать медики.

На борту вертолета находятся также специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС для оказания поддержки пострадавшим и их родственникам.