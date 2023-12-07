Пожар в цехе "Электрозавода" в Москве потушили

Идет проливка и разбор конструкций

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пожар в одном из цехов "Электрозавода" в Москве ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пожар полностью потушен, идет проливка и разбор конструкций", - сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло в одном из цехов "Электрозавода" на Электрозаводской улице, д. 21, стр. 40. Происходило горение в лакокрасочном цехе по производству ЖБИ и металлоконструкций. Тушение проводилось по повышенному рангу сложности. Пожар локализовали на площади 110 кв. м.

В новость внесены изменения (18:55 мск) - обновлена инворфмация о пожаре.