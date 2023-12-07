В Словакии снежная буря оставила без света более 9 тыс. домохозяйств

Из-за аварий прекращены поставки электричества через более чем 300 трансформаторных подстанций

БРАТИСЛАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Снежная буря оставила без света более 9 тыс. домохозяйств в центральной части Словакии. Об этом сообщил телеканал ТА-3.

Из-за аварий прекращены поставки электричества через более чем 300 трансформаторных подстанций. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Банскобистрицком крае. В городе Зволен, втором после Банской-Бистрицы крупнейшем городе края, под тяжестью снега и льда оказался поврежден один из столбов высоковольтной линии электропередачи.

Между тем снежная буря в центральной части Словакии усиливается. Число аварий в энергосети может возрастать. Полиция информирует об увеличении в регионе числа ДТП. Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок.