В Петрозаводске начали восстанавливать теплоснабжение домов после аварии

Для ликвидации требовалось отключить отопление и горячее водоснабжение в десятках домов

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты ТГК-1 устранили масштабную аварию на теплосети в Петрозаводске, сообщили ТАСС в пресс-службе карельского филиала компании. Для ликвидации требовалось отключить отопление и горячее водоснабжение в десятках домов города.

"Работы по устранению дефекта магистральной тепловой сети в Петрозаводске завершены. Энергетики завершили ремонтные работы и с 16:30 мск приступили к заполнению магистральной тепловой сети. Сетевые организации оповещены о завершении ремонта для включения подачи горячей воды и отопления потребителям", - сообщили ТАСС.

Об аварии на своей странице в соцсети "ВКонтакте" накануне сообщила глава города Инна Колыхматова. По ее словам, в районе Перевалка был поврежден трубопровод магистральной тепловой сети. Для проведения ремонта планировалось временно отключить от отопления и горячего водоснабжения около 120 домов. К работам приступили в 10:00 мск в четверг.

По данным карельского гидрометцентра на 18:20 мск, температура в Петрозаводске составляет минус 14 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что в период с 6 по 10 декабря преимущественно по восточной половине республики ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 градусов и более ниже климатической нормы. Температура воздуха в ночные часы понизится до минус 15-22 градусов, местами составит минус 24-29 градусов, в дневные часы температура не превысит минус 10-18 градусов.