В Москве арестовали еще одного участника банды силовиков, причастной к убийствам

Обвиняемый ранее проходил службу в российской армии, состоял на должности командира мотострелковой роты, имеет опыт участия в боевых действиях

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал еще одного участника преступной группы, состоящей из сотрудников силовых структур, причастных к похищениям и убийствам людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Еще один участник банды, действующей с начала 2000 годов, арестован. Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Кушакова Дмитрия Валерьевича в виде заключения под стражу до 6 февраля 2024 года. Кушакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц по предварительному сговору)", - сказали в пресс-службе. Согласно материалам дела, обвиняемый ранее проходил службу в российской армии, состоял на должности командира мотострелковой роты, имеет опыт участия в боевых действиях.

Ранее суд арестовал по тому же делу оперуполномоченного главного управления Росгвардии Сергея Волостных, экс-начальника штаба СОБР "Рысь" Алексея Алпатова, а также Андрея Яхнева - экс-начальника подразделения "Витязь", бывшего сотрудника центра "Т" ФСБ России.

Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании лидера и других участников банды, специализировавшейся на тяжких преступлениях с 1998 года. Участникам инкриминируется совершение более 30 преступлений, среди которых убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. Криминальная структура была сформирована в конце 1990-х годов. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил РФ и сотрудник спецназа СОБР. По данным МВД, в состав банды вошли около 20 человек, среди которых действующие сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Внутренних войск МВД и Вооруженных сил России. Группировку возглавлял Павел Христев. В четверг пресс-служба СК РФ сообщила о предъявлении восьмерым задержанным участникам банды Христева обвинений в похищениях людей и убийствах, совершенных в Московском регионе в 2000-2003 годах. Установлено, что члены банды в 2004 году по заказу похитили и убили владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницу. Кроме того, в 2020-2023 годах они напали на предпринимателя и похитили его имущество на сумму 2 млн рублей, а также по заказу подожгли машину другого человека в 2020-2023 годах.