В Краснодаре 12-летняя девочка выпала из окна школы, проводится проверка

По предварительным данным, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось

ТАСС, 7 декабря. Проверка организована в Краснодаре после падения из окна школы 12-летней девочки. Об этом сообщили в управлении МВД России по городу Краснодару.

"Сотрудниками полиции установлено, что 12-летняя школьница выпала из окна учебного класса, расположенного на втором этаже образовательной организации. <…> В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка по результатам которой будет принято законное процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для обследования и оказания ей необходимой помощи. По предварительным данным, противоправных действий в отношении ребенка со стороны других граждан, в том числе детей, в момент инцидента не совершалось.