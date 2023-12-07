7 декабря, 17:51,
обновлено 7 декабря, 17:57
Стрельба в гимназии в Брянске

ГУ МВД заявило, что ружье, из которого стреляла школьница в Брянске, принадлежало ее отцу

Надежда Михеева/ ТАСС
© Надежда Михеева/ ТАСС

В ведомстве также сообщили, что оно хранилось дома на законных основаниях

ТАСС, 7 декабря. Помповое ружье, из которого стреляла несовершеннолетняя в Брянской школе, принадлежало ее отцу и хранилось дома на законных основаниях.

Читайте также
Что известно о стрельбе в гимназии в Брянске

Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Брянской области.

"По имеющимся данным, помповое ружье, из которого стреляла несовершеннолетняя, принадлежало ее отцу и хранилось дома на законных основаниях. Согласно действующим нормативным правовым актам, проверка хранения оружия, находящегося на руках у граждан, проводится на основании мотивированных письменных запросов соответствующих подразделений Росгвардии", - говорится в сообщении.  

Теги:
РоссияБрянская областьСтрельба в гимназии в Брянске