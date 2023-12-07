В Сочи пропал трехлетний мальчик на детском самокате

Он пропал в районе остановки "Гостиница Москва"

ТАСС, 7 декабря. Поиски трехлетнего мальчика ведутся в Сочи. Он пропал в районе остановки "Гостиница Москва" и имел при себе детский самокат, сообщили в УВД по городу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Разыскивается 3-летний мальчик по имени Николай. Потерялся сегодня вечером в районе остановки "Гостиница Москва". <…> При себе имеет детский самокат", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ребенок был одет в синюю куртку и синюю шапку с красными полосками, темные брюки и черные полусапожки.

Позже в полиции сообщили, что ребенка нашли в парке "Ривьера", с ним все хорошо.