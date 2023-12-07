В ДТП с поездом в Ярославле пострадали три человека

Среди пострадавших есть дети

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Женщина и двое детей пострадали при столкновении поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

"7 декабря около 20:00 на железнодорожном переезде (проспект Авиаторов) произошло столкновение грузового состава с автомобилем Nissan. По предварительной информации пострадали женщина-водитель 1977 года рождения и двое несовершеннолетних 2010 года рождения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Северной железной дороги, ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде станции Филино в Ярославле. Автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом. По предварительной информации, водитель автомобиля выехала на переезд, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточно, и столкновения избежать не удалось.

"В результате ДТП схода подвижного состава нет, машинист поезда не пострадал. <...> Происшествие не повлияло на движение других поездов", - сообщили в пресс-службе СЖД.

Прокуратура Ярославской области по факту произошедшего организовала проверку. Ситуация находится на контроле регионального ведомства. На место происшествия выехал прокурор Заволжского района Антон Павлов.