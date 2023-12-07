В Северной Осетии при столкновении поезда с машиной погибли два человека

Инцидент произошел в селении Эльхотово

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли на железнодорожном переезде при столкновении поезда с автомобилем в селении Эльхотово Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 20:15 7 декабря в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в с. Эльхотово на нижнем регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение поезда, следовавшего по маршруту Владикавказ - Адлер, с автомобилем ВА3-2106", - говорится в сообщении. - По предварительной информации, в результате столкновения погибли два человека в автомобиле".

В ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. В поезде пострадавших нет, он продолжил движение к месту назначения. Другие поезда следуют без задержек. В ликвидации последствий аварии участвовали три единицы техники и 12 сотрудников МЧС России.