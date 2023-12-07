Суд в Москве арестовал хакера по делу полицейских, продававших данные россиян

Вину он не признал

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Евгения Шитикова, задержанного в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к информационной базе МВД России, повлекшем тяжкие последствия. Как уточняет корреспондент ТАСС из зала суда, вину индивидуальный предприниматель в сфере предоставления услуг аренды спецтехники не признал.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шитикова Евгения Васильевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший тяжкие последствия или создавший угрозу их наступления), на срок до 6 февраля 2024 года", - говорится в постановлении судьи. Как сообщает корр. ТАСС, заседание прошло в открытом режиме.

Из оглашенных в суде материалов дела следует, что в ходе обыска в жилище 30-летнего Шитикова правоохранители обнаружили записи, содержащие информационный банк данных МВД России. По словам следователя, обвиняемый принял меры по сокрытию преступных доходов соучастников преступления. Кроме того, как заявил в суде представитель СК, обосновывая свою просьбу об избрании хакеру меры пресечения в виде ареста, предварительное следствие и сбор доказательств по делу не закончены, установлены не все соучастники преступления.

"Совместно с соучастниками преступления Шитиков распространял за денежное вознаграждение охраняемую законом информацию, персональные данные граждан РФ, содержащихся в защищенных банках данных МВД России, что в условиях проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик, а также нарастании международных угроз РФ повлекло наступление тяжких последствий, выразившихся в получении доступа в указанной охраняемой законом информации неопределенному кругу лиц, а также создало реальную угрозу передачи указанных сведений противнику для использования в подготовке иных тяжких преступлений против граждан РФ", - заявил следователь. Прокурор полностью поддержал его и также потребовал отправить обвиняемого в СИЗО.

В свою очередь Шитиков рассказал, что является индивидуальным предпринимателем в сфере предоставления услуг аренды спецтехники, снимает жилье в Москве и что следствие изъяло у него в ходе обыска все вещественные доказательства по делу. "У меня было два обыска в одном и том же помещении, а когда звонил следователь, я являлся на все следственные действия и очные ставки [с фигурантами]", - отметил обвиняемый и попросил суд избрать для него меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Суд, выслушав всех участников процесса, принял решение об аресте обвиняемого. Санкция вменяемой хакеру статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.