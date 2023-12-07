Двоих детей из Брянска доставят в Москву для дальнейшего лечения

Из доставят спецбортом с медицинским модулем

ТАСС, 7 декабря. Двоих детей, пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска, доставят в Москву для дальнейшего лечения, они в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"По поручению министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко в Брянск прибыл спецборт с медицинским модулем. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

Транспортировка детей осуществляется под контролем специалистов Минздрава России. Пострадавших доставят в Российскую детскую клиническую больницу.

По словам губернатора, еще трое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. В четверг вечером Богомаз посетил детскую областную больницу вместе со специалистами Минздрава России и пообщался с врачами и родителями госпитализированных. "Помимо оказания медицинской помощи, пострадавшим и их семьям психологическую помощь оказывают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России. Специалисты будут работать в регионе несколько дней", - сообщил глава региона.