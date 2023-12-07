В Москве неизвестные обстреляли водителя Mazda

Предварительно, нападение совершили четыре человека

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Неизвестные заблокировали движение Mazda на Шипиловской улице на юге Москвы, обстреляли водителя и скрылись. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, пострадал один человек, злоумышленников ищут.

"Предварительно установлено, что около 19:00 на Шипиловской улице неизвестные на автомашине Audi заблокировали движение автомобиля Mazda, после чего произвели несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия в сторону водителя иномарки и скрылись. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание преступников и привлечение их к ответственности в соответствии с законом", - добавили в главке.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что совершено разбойное нападение, сумма похищенного уточняется. Предварительно, нападение совершили четыре человека.

Позже в столичной прокуратуре сообщили об обнаружении машины, на которой скрылись неизвестные.

"Машина, на которой скрылись злоумышленники, обнаружена брошенной не далеко от места преступлениям", - сказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению преступления, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ (разбой).

В ведомстве также добавили, что злоумышленники украли сумки в которых, предварительно, находились деньги.