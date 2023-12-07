В Горловке сообщили о гибели ребенка при обстреле поселка ВСУ

Глава города Иван Приходько заявил, что это случилось в результате обстрела поселка шахты Кочегарка

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг нанесли артиллерийский удар по поселку шахты Кочегарка в Горловке Донецкой Народной Республики. В результате атаки погиб 13-летний мальчик, сообщил в Telegram-канале глава города Иван Приходько.

"В результате обстрела поселка шахты Кочегарка со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик", - написал Приходько.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел Горловки был осуществлен ВСУ со стороны населенного пункта Дзержинск в 22:35 мск. Украинские войска выпустили по городу восемь реактивных снарядов.