Житель Камчатки получил срок за предоставление помещения под нелегальное казино

Такое решение суда стало первым прецедентом в крае, сообщили в УФСБ России по региону

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Житель Камчатки привлечен к уголовной ответственности за предоставление помещения для незаконных азартных игр. Такое решение суда - первый прецедент в регионе, сообщила пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю.

"Установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал у АО "Военторг-Восток" нежилое здание в городе Елизове, которое впоследствии предоставил для незаконного интернет-казино. Также он помогал организаторам азартных игр в соблюдении мер конспирации. За услуги ему выплачивалось ежемесячное вознаграждение. Елизовский районный суд Камчатского края признал предпринимателя виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2 УК России (пособничество, то есть содействие совершению преступления - незаконным организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев условно", - говорится в сообщении.

Это первый случай в регионе, когда осужден пособник, предоставивший помещение для незаконных азартных игр. Ранее были осуждены финансист и операторы игровых клубов. В отношении руководителя преступной группы, его помощника, управляющего и администратора ведется следствие.

В июне 2022 года сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли деятельность двух нелегальных игровых клубов в городах Петропавловске-Камчатском и Елизове. Задержаны 14 местных жителей, подозреваемых в незаконных организации и проведении азартных игр.