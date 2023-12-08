Суд арестовал пятерых сотрудников ФСИН в Приморье по делу о разбое

Их заключили под стражу на два месяца

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца пятерых сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подозреваемых в разбойном нападении на развлекательное заведение во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по Приморью.

"Меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца избраны пяти фигурантам уголовного дела", - сообщил представитель управления.

По версии следствия, в ноябре 2023 года должностные лица из числа сотрудников ФСИН по Приморскому краю вместе с другими неустановленными лицами под видом сотрудников правоохранительных органов совершили нападение на развлекательное заведение и похитили деньги и ценные вещи, в том числе у посетителей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее источник сообщал ТАСС, что подозреваемые совершали налеты на нелегальные развлекательные заведения Владивостока, в том числе стриптиз-клубы. Они считали, что в этом случае пострадавшие не станут обращаться в органы правопорядка.