AP: устроивший стрельбу в университете в Лас-Вегасе имел список предполагаемых жертв

По данным агентства Associated Press, стрелявший был профессором

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Устроивший стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе имел список предполагаемых жертв. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на шерифа столичного управления полиции Лас-Вегаса.

Отмечается, что никто из тех, кто находился в списке, не пострадал.

Шериф сообщил, что стрелявший был профессором. Перед тем как устроить стрельбу, злоумышленник разослал 22 письма преподавателям университетов по всей территории США, содержание этих писем не установлено.

Следователи все еще устанавливают мотив преступления.

По последним данным, три человека погибли в результате стрельбы в университете, еще один госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Стрелявший был нейтрализован полицией.