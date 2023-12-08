На севере Москвы произошел пожар в жилом доме

Сотрудники МЧС спасают людей при помощи ручных лестниц

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Квартира загорелась в жилом доме на севере Москвы, огонь не позволяет людям выйти из подъезда. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В жилом доме на Хорошевском шоссе, 88, загорелась квартира на втором этаже. Огонь вышел на лестницу, эвакуационные пути отрезаны, люди из подъезда не могут выйти. В настоящее время в горящей квартире на балконе пять человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают пожарные, которые спасают людей при помощи ручных лестниц.