Глава СК сообщил о представших перед судом в 2023 году почти 9 тыс. обвиняемых в коррупции

Александр Бастрыкин отметил, что среди расследованных дел - 118 уголовных, которые завели в отношении 371 члена организованных групп и преступных сообществ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Почти 9 тыс. человек, обвиняемых в коррупции, предстали перед судом за девять месяцев. Как сообщил в интервью ТАСС в преддверии Дня борьбы с коррупцией председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, взяточничество остается одним из самых распространенных видов коррупционных преступлений.

"За девять месяцев 2023 года в суды направлено 7 949 уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 8 898 лиц", - сказал он. По словам Бастрыкина, среди направленных в суд преобладают дела о взяточничестве - 5 353 (67%) и мошенничестве - 1 021 (13%).

Глава СК сообщил, что среди расследованных - 118 уголовных дел в отношении 371 члена организованных групп и преступных сообществ.

Он отметил, что в рамках расследования следствием устанавливаются и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, вносятся представления об их устранении. За девять месяцев по результатам их рассмотрения поступило более 7 тыс. уведомлений о принятых мерах, привлечено к дисциплинарной ответственности более 4 тыс. лиц. "Это тоже дает положительный профилактический эффект", - сказал Бастрыкин.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00.