На Сахалине осудили военного за уклонение от службы

Мужчину приговорили к пяти годам колонии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил военнослужащего к пяти годам колонии по уголовному делу о самовольном оставлении части. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий заключен под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Во время судебного заседания установлено, что 16 июня, в период мобилизации, мужчина не явился из увольнения в воинскую часть в Южно-Сахалинске. С этого времени проживал у знакомого в городе Аниве на юге Сахалина, время проводил по своему усмотрению. 6 июля был задержан сотрудниками военной полиции и доставлен в воинскую часть.

При назначении наказания суд счел смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого малолетнего ребенка, принял во внимание данные, характеризующие личность осужденного и состояние его здоровья, семейные обстоятельства, связанные с разводом и организацией родными опеки над ребенком. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.