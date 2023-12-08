Бастрыкин заявил, что СК выявил за год 336 коррупционеров с особым правовым статусом

По словам председателя Следственного комитета РФ, среди них, в частности, 174 должностных лица органов местного самоуправления, девять депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ за девять месяцев 2023 года привлек к уголовной ответственности 336 коррупционеров с особым правовым статусом. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, число таких коррупционеров выросло на 2% по сравнению с таким же периодом прошлого года. "К уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности привлечено 336 лиц (больше на 2%), обладающих особым правовым статусом. Среди них 174 должностных лица органов местного самоуправления, девять депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, один депутат Госдумы, 47 адвокатов, 51 член избирательных комиссий, 36 руководителей следственных подразделений и следователей правоохранительных органов, 10 прокуроров и их помощников, шестеро судей", - сказал он.

Бастрыкин отметил, что в практике Следственного комитета были случаи, когда лица с особым правовым статусом не сообщали о нем следственным органам, а впоследствии, например, в ходе судебных заседаний, заявляли об этом. "Подобное влечет за собой необходимость отмены процессуальных решений и признание собранных по уголовному делу доказательств недопустимыми. В этой связи целесообразно дополнить Уголовно-процессуальный кодекс нормой, в соответствии с которой в случае, если в ходе проверки сообщения о преступлении или расследования уголовного дела не установлены сведения о наличии у лица особого статуса, и такое лицо этих сведений не сообщило, процессуальные действия считаются проведенными с соблюдением требований законодательства", - предложил Бастрыкин.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00.