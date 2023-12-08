Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за технической неисправности

Пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, направлявшийся из Новосибирска в Москву, экстренно сел в аэропорту после взлета из-за технической неисправности. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Да, подтверждаю", - сказала собеседница агентства на вопрос ТАСС об экстренной посадке, уточнив, что причиной стала техническая неисправность.

Как уточнили в ведомстве, транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного инцидента. По предварительным данным, он произошел около 07:00 местного времени (03:00 мск). Рейс выполнял Boieng 737. "В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса", - добавили в прокуратуре.

Ранее в СМИ сообщили о том, что самолет совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателей.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, на борту находились 176 пассажиров, решается вопрос о замене борта.