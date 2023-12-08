Около 40% обвиняемых в коррупции совершили преступления в правоохранительной сфере - СК

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Почти 40% обвиняемых в коррупции совершили коррупционные преступления в правоохранительной сфере. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"В текущем году значительная часть обвиняемых - 3 296 лиц, или 37%, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, совершили преступления именно в этой сфере", - сказал он.

Глава СК уточнил, что коррупционные преступления были выявлены и в финансовой деятельности, бюджетной, банковской, кредитной сферах, в образовании и науке, здравоохранении и социальном обеспечении, сфере организации торговли, в строительстве, при реализации национальных программ, ЖКХ и других.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00.