Суд отказал в сносе памятника Солженицыну во Владивостоке

Истец требовал признать установку скульптуры незаконной и демонтировать памятник

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении иска жителя Тынды к администрации Владивостока с требованием демонтировать памятник Солженицыну на Корабельной набережной города. Об этом сообщается на сайте суда.

"Ленинским районным судом Владивостока рассмотрено административное дело по административному иску Гука А. А. к администрации Владивостока <…> о признании незаконным установки изображения Солженицыну А. И. В удовлетворении иска отказано", - говорится в сообщении.

Суд принял иск к производству в сентябре. Истец требовал признать установку скульптуры незаконной и демонтировать памятник. Свои требования житель Тынды обосновал тем, что Солженицын - спорная фигура в современной России.

Памятник Солженицыну был установлен на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году в честь его визита в город в 1994 году после возвращения из США. Памятник несколько раз становился объектом атаки вандалов.