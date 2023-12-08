Рейс из Кемерова в Москву задержали по техническим причинам

На период ожидания людей разместят в гостинице

КЕМЕРОВО, 8 декабря. /ТАСС/. Вылет самолета из Кемерова в Москву задержан по техническим причинам, сообщил ТАСС директор по производству кемеровского аэропорта Иван Крапчетов.

"Рейс 1451 авиакомпании "Аэрофлот" не вылетел из Кемерова в аэропорт назначения, как сообщил экипаж. В настоящее время экипаж находится на борту, пассажиры находятся в здании аэропорта. Решения проблемы две: либо оперативно будет предоставлен запасной борт, либо проблема будет решена, так как срочно вызвана техническая поддержка из Москвы, на период ожидания людей разместят в гостинице", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло, рейс должен был вылететь в 06:50.

По данным синоптиков, в Кемеровской области температура воздуха ночью опускалась до минус 40 градусов, днем ожидается похолодание до минус 35 градусов.