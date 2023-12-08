В Хабаровске осудили бывшего доцента вуза за взятки от студентов

Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил условный срок бывшей преподавательнице университета за взятки от студентов за хорошие оценки выпускных работ. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Женщина являлась доцентом кафедры образовательного учреждения.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры, по совокупности преступлений приговорил виновную к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишил ее на 4 года права заниматься преподавательской деятельностью", - говорится в сообщении.

Ее признали виновной в трех эпизодах преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном размере за незаконные действия). С мая 2020 года по июнь 2022 года она получила от трех студентов заочной формы обучения взятки на общую сумму 210 тыс. рублей. Деньги ей передали за выполнение выпускных квалификационных работ с положительными отзывом и предварительной оценкой.

Свою вину женщина полностью признала и заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Студентов-заочников ранее осудили за дачу взятки, им назначены наказания в виде штрафа.