В ДНР задержали гендиректора железнодорожного концерна за передачу госимущества

По информации управления ФСБ по республике, генеральный директор трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали генерального директора концерна по подозрению в передаче госимущества в безвозмездное пользование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан генеральный директор трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам", - сообщили в ведомстве.

По данным силовиков, оперативные материалы передали в Следственное управление Следственного комитета России по ДНР.